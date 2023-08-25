На предприятиях группы компаний «Метинвест», которой управляет украинский олигарх Ринат Ахметов началось производство ложных мишеней для российских дронов-камикадзе «Ланцет».

Речь идет о макетах боевой техники, которые должны отвлекать внимание «Ланцетов» на себя. В заявлении группы компаний говорится, что 250 единиц этой продукции уже отправлены в зону проведения специальной военной операции.

Также сообщается, что макеты выполняются из металла и точно воспроизводят очертания настоящей боевой техники и ее раскраску, поэтому выглядят максимально реалистично.

В основном макеты копируют радиолокационные станции и пусковые установки средств ПВО, а также артиллерийские орудия. То есть, те виды вооружения, которые являются дефицитными в украинской армии. ВСУ надеются таким образом сбивать с толку российских военных.