Российские ВС ближе к утру 15 августа нанесли массированные ракетные удары по Украине. Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале рассказал о местах прилетов. В Днепропетровске под удар попало предприятие
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Российские ВС ближе к утру 15 августа нанесли массированные ракетные удары по Украине. Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале рассказал о местах прилетов.

В Днепропетровске под удар попало предприятие «Южмаш», которое занималось разработкой и производством ракетного вооружения. Также в очередной раз атакован аэродром Воздушных сил ВСУ в Староконстантинове, откуда взлетают бомбардировщики Су-24 с ракетами Storm Shadow и Scalp.

Также прилеты зафиксированы в Луцкой, Черкасской, Львовской, Запорожской и Днепропетровской областях. Известно о работе систем противовоздушной обороне в Ровно на Западной Украине, но подробной информации пока не поступало.

Мониторинговые ресурсы заявляли о пуске ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря.

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