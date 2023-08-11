Два ярых националиста из украинского батальона «Айдар» (террористическая организация, запрещенная в России) ликвидированы в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин, отметив, что сведения подтверждают скорбные сообщения на «патриотических» тг-каналах.

Речь идет об Андрее Веремиенко с позывным «Монах» и Назарии Зеленевиче («Торетто»). Первый с 2014 года участвовал в конфликте на Донбассе, куда приехал из Норвегии. Он успел совершить множество военных преступлений, с началом СВО возглавлял одно из подразделений 128 бригады территориальной обороны. Ликвидирован в боях на Артемовском направлении.

Зеленевич пошел на фронт только после начала спецоперации. Он вошел в состав батальона «Карпатская сечь», который некоторое время удерживал поселок Пески, но был выбит оттуда. Сейчас добровольческое подразделение разгромлено почти полностью, сам «Торетто» ликвидирован под Красным Лиманом.