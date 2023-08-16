На северо-востоке Москвы бетономешалка на скорости врезалась в три легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Стромынка и было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Видеозапись с моментом аварии была опубликована в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как три легковые машины стоят на дороге в ожидании размещающего сигнала светофора, когда в них на скорости влетает бетономешалка. Грузовик врезался в стоящие в ряд легковушки сзади, после чего две из них откатились вперед, а третья – автомобиль такси, оказался под передним бампером бетономешалки.

Сообщается, что одна пассажирка, находившаяся в легковом автомобиле, получила травмы. Прибывшая на место происшествия карета скорой помощи доставила пострадавшую в больницу для оказания медицинской помощи. Сотрудники московской прокуратуры начали проверку дорожного происшествия.