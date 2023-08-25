У итальянского исполнителя и композитора Тото Кутуньо было огромное количество поклонников в России и странах бывшего СССР. Об этом на похоронах умершего музыканта рассказал священник Джанлуиджи Панцери. Он пояснил, что
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У итальянского исполнителя и композитора Тото Кутуньо было огромное количество поклонников в России и странах бывшего СССР. Об этом на похоронах умершего музыканта рассказал священник Джанлуиджи Панцери.

Он пояснил, что Кутуньо много путешествовал по миру, устраивал концерты в разных странах, что позволило ему обрести всемирную популярность. После смерти певца было получено огромное количество писем и сообщений с соболезнованиями из России, Соединенных Штатов и многих других стран.

Подобное внимание поклонников лишь подтверждает, что творчество Тото Кутуньо оставило свой неизгладимый след в мировой культуре, подчеркнул священник.

На похороны со звездой пришли сотни поклонников, они исполняли лучшие песни Кутуньо, приносили с собой его портреты и пластинки. Среди посетивших церемонию прощания были замечены 78-летний итальянский певец Джанни Моранди, которой не сдержал слез. Также на похоронах были жена Кутуньо и его внебрачный сын, которые стояли вместе.

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