Прохоровское кладбище в Петербурге открыли для посещений только 30 августа, уже после похорон основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Это не остановило ни журналистов, ни тех, кто хотел попрощаться с бизнесменом.

На могилу несли цветы, а корреспонденты «Московского комсомольца» изучали зашифрованные послания, оставленные родными Пригожина. Так, на одном из венков обнаружилась надпись:

«Папочка, мы тебя очень любим. Поля, Паша, Ника».

О Павле и Полине было известно давно, но выяснилось, что у него есть еще одна дочь по имени Ника.

На еще одном венке указаны имена двух внуков Пригожина – Славика и Евгения, названного в честь деда.

Жена бизнесмена оставила на могиле цитату из стихотворения в рамке. Это «Натюрморт» Иосифа Бродского, в котором есть слова: «То есть, мертв или жив?». Некоторые конспирологи предположили, что это явный намек на неоднозначность ситуации, на то, что в истории с падением бизнес-джета точка еще не поставлена.