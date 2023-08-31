29 августа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был похоронен на Прохоровском кладбище в Петербурге, а на другой день к его могиле открыли доступ всем желающим. При этом внимание на себя
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29 августа основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин был похоронен на Прохоровском кладбище в Петербурге, а на другой день к его могиле открыли доступ всем желающим. При этом внимание на себя обратила одна деталь – необычный крест-голбец, установленный на месте погребения бизнесмена.

Архитектор Лев Даль рассказал, что подобные кресты с крышей появились, когда языческие столбы стали заменять христианскими символами. Изначально голбецы украшала только резьба, но чтобы привести их в соответствие с обычаями христиан, добавлялись также крестики и иконы.

На «крыше» креста, установленного на могиле Пригожина, размещена строка из молитвы.

“Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, где нет ни болезни, ни горя, ни вздохов, а только бесконечная жизнь”, – гласит она.

Русская православная церковь не одобряет использование подобных крестов, несмотря на их славянские корни. Однако строгого запрета на их установку нет. Такой же голбец можно увидеть, к примеру, на Новодевичьем кладбище в столице, на могиле оперной певицы Елены Образцовой.

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