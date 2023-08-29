На кладбище в Березовском, где похоронены бойцы группы «Вагнера», было завезено порядка двух сотен новых памятников. Вместо деревянных крестов на могилах погибших бойцов будут установлены черные пирамиды из гранита. По
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На кладбище в Березовском, где похоронены бойцы группы «Вагнера», было завезено порядка двух сотен новых памятников. Вместо деревянных крестов на могилах погибших бойцов будут установлены черные пирамиды из гранита.

По словам ветерана ЧВК «Вагнер» и Вооруженных Сил России Андрея Галицына (позывной Скрипач), памятники назвали «зубья дракона», так как они напоминают противотанковые заградительные сооружения. Такие пирамиды устанавливаются всем погибших вагнеровцам. Надгробия для павших в бою «музыкантов» выполнены все в едином стиле.

Представитель ЧВК «Вагнер» на Урале по имени Алексей рассказал, что установку надгробий всем погибшим «вагнеровцам» проплатил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он добавил, что памятники в форме пирамид были изготовлены в Карелии.

Напомним, что Евгений Пригожин находился на борту самолета, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа. Три члена экипажа и семеро пассажиров, включая Пригожина, погибли.

Вам может понравиться
Певица Земфира, которая признана иноагентом в России, рассказывает, что после отъезда из РФ у нее очень много работы, поэтому задумываться о происходящем дома просто некогда. Она живет в Париже вместе

Закрытие бизнеса, концерты, критика СВО: как живет певица Земфира после бегства в Париж

Певица Земфира, которая признана иноагентом в России, рассказывает, что после отъезда из РФ у нее очень много работы, поэтому задумываться о происходящем дома просто некогда. Она живет в Париже вместе
ВСУ стали интенсивно использовать американские «умные» авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава «Царских волков» Дмитрий Рогозин. Бывший руководитель «Роскосмоса», возглавивший военно-технический центр в

Рогозин рассказал о массовом применении ВСУ корректируемых бомб JDAM на Запорожье

ВСУ стали интенсивно использовать американские «умные» авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава «Царских волков» Дмитрий Рогозин. Бывший руководитель «Роскосмоса», возглавивший военно-технический центр в
Агентство РИАН опубликовало видеозапись удара российского FPV-дрона по вражескому блиндажу. Сообщается, что там в момент атаки находилось много боевиков ВСУ и уйти живыми удалось немногим. Эпизод произошел в окрестностях Соледара,

Российский FPV-дрон поразил блиндаж с военными ВСУ под Соледаром

Агентство РИАН опубликовало видеозапись удара российского FPV-дрона по вражескому блиндажу. Сообщается, что там в момент атаки находилось много боевиков ВСУ и уйти живыми удалось немногим. Эпизод произошел в окрестностях Соледара,