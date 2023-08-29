На кладбище в Березовском, где похоронены бойцы группы «Вагнера», было завезено порядка двух сотен новых памятников. Вместо деревянных крестов на могилах погибших бойцов будут установлены черные пирамиды из гранита.

По словам ветерана ЧВК «Вагнер» и Вооруженных Сил России Андрея Галицына (позывной Скрипач), памятники назвали «зубья дракона», так как они напоминают противотанковые заградительные сооружения. Такие пирамиды устанавливаются всем погибших вагнеровцам. Надгробия для павших в бою «музыкантов» выполнены все в едином стиле.

Представитель ЧВК «Вагнер» на Урале по имени Алексей рассказал, что установку надгробий всем погибшим «вагнеровцам» проплатил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он добавил, что памятники в форме пирамид были изготовлены в Карелии.

Напомним, что Евгений Пригожин находился на борту самолета, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа. Три члена экипажа и семеро пассажиров, включая Пригожина, погибли.