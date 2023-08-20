На юге американского штата Калифорния объявлен режим чрезвычайного положения из-за приближающегося урагана «Хилари». Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что надвигающийся ураган принесет за собой сильные дожди и наводнения.
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На юге американского штата Калифорния объявлен режим чрезвычайного положения из-за приближающегося урагана «Хилари». Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что надвигающийся ураган принесет за собой сильные дожди и наводнения. Об этом сообщает американский канал CNN.

Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение для координации ресурсов в преддверии надвигающегося урагана, чтобы оперативно реагировать и устранять его последствия.

Как сообщили в Национальном центре ураганов, «Хилари» надвигается с максимальной скоростью ветра 110 миль в час. Шторм передвигается быстрее, чем было спрогнозировано. На данный момент шторм ускорился, он продвигается со скоростью 17 миль в час и находится в 640 милях от юго-востока от Сан-Диего. Отмечается, что самые серьезные последствия от стихии ожидаются в воскресенье 20 августа и понедельник 21 августа.

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