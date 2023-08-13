Индийский автопроизводитель Mahindra вывел на рынок страны новый электрокар под названием e-Alfa Super. О появлении нового трехколесного транспортного средства сообщает пресс-служба индийского бренда.

По данным производителя, новинка получила увеличенный на 20% запас хода от одной зарядки по сравнению с предыдущей моделью, который теперь составляет 95+ километров. Электродвигатель трехколесной рикши выдает 1,64 кВт (2,2 л. с.) пиковой мощности и 22 Нм крутящего момента.

Сообщается, что продажи предыдущей версии электрической рикши составили более 50 тысяч экземпляров. При этом в новой версии электрокара производитель предлагает более производительное зарядное устройство на 18А. Гарантия на электрическое транспортное средство составляет 12 месяцев, а батарея обладает расширенным гарантийным сроком в 18 месяцев.

Новинка представляет собой классическую трехколесную рикшу с брезентовой крышей, лобовым стеклом с одним дворником, двумя передними фарами и отсутствующими дверями.