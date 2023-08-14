С 14 по 20 августа в Кубинке пройдет форум «Армия-2023», в рамках которого впервые будет представлена российская колесная самоходная артиллерийская установка «Мальва», использующая боеприпасы калибра 152 мм. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

По словам представителя госкорпорации, государственные испытания новой колесной гаубицы «Мальва» были завершены в июле текущего года, а в настоящий момент уже налажено серийное производство на одном из предприятий «Ростеха». Первый заместитель гендиректора Владимир Артяков отметил, что уже ведутся работы по созданию модернизированной версии колесной САУ с повышенной дальностью стрельбы для успешного противодействия гаубицам НАТО.

Новая российская гаубица «Мальва» оснащается 152-мм орудием, идентичным устанавливаемому на САУ «Мста-С», которое базируется на грузовой платформе БАЗ с колесной формулой 8х8. Главными целями для новой российской артиллерийской установки на фронте станут командные пункты противника, ракетные, артиллерийские и минометные батареи, системы ПВО, колонны бронированной техники и живой силы противника.