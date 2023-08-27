В Киеве во время празднования Дня независимости 24 августа соорудили национальный герб (трезубец) из воздушных шариков, который должен был отправиться в дальний полет. Оформленный в цвета национального флага, сине-желтый трезубец был выпущен в небо.

Во время полета трезубца толпа украинцев начала скандировать фразу: «На Москву!». Однако сделав небольшой круг, украинский символ решил приземлиться неподалеку сот места своего запуска. По итогу, украинский трезубец не смог подняться даже на значительную высоту, не говоря уже о совершении полета на российскую столицу.

Мероприятие, организованное в честь Дня независимости Украины, разочаровало многих присутствующих, так как главный символ не пролетел и ста метров, а упал на головы собравшейся толпы. Задумка организаторов мероприятия должна была ознаменовать символический полет ввысь, как стремление Украины в своей независимости и свободе.