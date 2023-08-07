Украинская телеведущая Янина Соколова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая распространяла призывы к расправе над русскими, объявлена в розыск, сообщает РИА Новости. Возбудить уголовное дело в отношении Соколовой
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Украинская телеведущая Янина Соколова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая распространяла призывы к расправе над русскими, объявлена в розыск, сообщает РИА Новости.

Возбудить уголовное дело в отношении Соколовой еще в августе прошлого года поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Причиной стали ее русофобские высказывания в эфире.

26 июля текущего года у Соколовой был проведен обыск, в результате которого было обнаружено множество шарфов с символикой Украины, деревянные мечи, противогаз и камуфляжная военная форма, а также 32,5 тысячи евро, 18 тыс. долларов и 211 тыс. рублей. Следователи возбудили уголовное дело по обвинению в распространении лжи о Вооруженных силах РФ.

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