В результате бытового конфликта в Санкт-Петербурге была госпитализирована женщина с многочисленными травмами. Причиной конфликта стал неприготовленный ужин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Сообщается, что в районе
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В результате бытового конфликта в Санкт-Петербурге была госпитализирована женщина с многочисленными травмами. Причиной конфликта стал неприготовленный ужин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что в районе Купчино была обнаружена 43-летняя женщина, выпавшая из окна третьего этажа. По словам потерпевшей, ее сожитель рассердился на нее из-за того, что она не приготовила ему ужин, и выбросил ее из окна квартиры.

Медики, прибывшие на место происшествия на карете Скорой помощи, госпитализировали потерпевшую с многочисленными ранами. В медицинском учреждении у пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, а также перелом костей таза, многочисленные гематомы и другие увечья.

Сотрудники правоохранительных органов, основываясь на показаниях женщины, задержали 49-летнего мужчину. В настоящий момент против него было возбуждено уголовное дело.

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