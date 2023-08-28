В результате бытового конфликта в Санкт-Петербурге была госпитализирована женщина с многочисленными травмами. Причиной конфликта стал неприготовленный ужин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что в районе Купчино была обнаружена 43-летняя женщина, выпавшая из окна третьего этажа. По словам потерпевшей, ее сожитель рассердился на нее из-за того, что она не приготовила ему ужин, и выбросил ее из окна квартиры.

Медики, прибывшие на место происшествия на карете Скорой помощи, госпитализировали потерпевшую с многочисленными ранами. В медицинском учреждении у пострадавшей была диагностирована черепно-мозговая травма, а также перелом костей таза, многочисленные гематомы и другие увечья.

Сотрудники правоохранительных органов, основываясь на показаниях женщины, задержали 49-летнего мужчину. В настоящий момент против него было возбуждено уголовное дело.