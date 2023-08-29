В Краснодарском крае мужчина в наряде человека-паука стал участником дорожно-транспортного происшествия, передвигаясь на электрическом самокате. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Анапа Движение».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина в костюме человека-паука едет на электрическом самокате по одной из улиц Анапы. Несколько прохожих начали что-то кричать мужчине на электросамокате, который проехал мимо них. «Человек-паук» обернулся в их сторону, чтобы выкрикнуть что-то в ответ, однако отвлекшись от дороги, через пару секунд врезался в припаркованный у обочины автомобиль.

После удара об стоящий Hyundai Solaris «человек-паук» упал на проезжую часть вместе со своим электрическим самокатом. Получил ли водитель электросамоката какие-либо повреждения, авторы Телеграм-канала не сообщают.

Напомним, что ранее эксперты Роскачества объяснили, как правильно классифицировать столкновение с электросамокатом. По их словам, даже если электрический самокат врезался в стоящий автомобиль, это расценивается, как полноценное дорожно-транспортное происшествие.