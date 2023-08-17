Как передает TMZ, 41-летняя певица Бритни Спирс поругалась со своим 29-летним супругом Сэммом Асгари. Причиной, по слухам, является вероятная измена певицы своему избраннику. После семейной ссоры Асгари съехал из дома
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Как передает TMZ, 41-летняя певица Бритни Спирс поругалась со своим 29-летним супругом Сэммом Асгари. Причиной, по слухам, является вероятная измена певицы своему избраннику. После семейной ссоры Асгари съехал из дома Спирс и теперь живет один.

По словам источника, знакомого с ситуацией, Сэм, по всей вероятности, подаст на развод. Он отметил, что в отношениях пары давно уже начался разлад. Супруги часто ругаются настолько громко, что это слышат их соседи.

Перед свадьбой будущие супруги заключили брачный контракт, защищающий финансы поп-исполнительницы. Также издание сообщает, что Асгари сейчас шантажирует певицу тем, что обнуродует достаточно постыдные данные о ней, если она не пойдет на уступки, выходящие за рамки их брачного договора. В случае развода певицы придется выписать Сэму чек на внушительную сумму, чтобы урегулировать ситуацию.

Напомним, что отношения Сэма Асгари с Бритни Спирс начались еще в 2016 году. Пара официально поженилась 9 июня 2022 года.

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