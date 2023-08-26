Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предупредил, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ), относящаяся к Русской православной церкви (РПЦ), может своими действиями привести к расколу. Епископ Савва написал
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Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предупредил, что Латвийская православная церковь (ЛПЦ), относящаяся к Русской православной церкви (РПЦ), может своими действиями привести к расколу.

Епископ Савва написал в Телеграм-канале, что руководство ЛПЦ решило вести политику, которая направлена на разрушение церковного единства. «Будем надеяться, что предупреждение будет услышано, ведь мало что бывает хуже раскола», – говорится в его публикации.

Напомним, что Священный Синод осудил действия митрополита рижского и вся Латвии Александра, уклонявшегося от канонического порядка богослужебного поминовения и требовал от священнослужителей ЛПЦ отказаться от поминовения Патриарху Московскому и всей Руси.

В сентябре 2022 года депутаты Сейма Латвии утвердили поправки к закону о православной церкви. ЛПЦ, по решению Сейма, стала являться независимой от Московского патриархата. Ранее глава комиссии по правам человека и общественным делам Артус Каминыш сделал заявление, что данное решение отвечает интересам латвийского общества и национальной безопасности народа.

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