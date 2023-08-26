Видеозапись уничтожения беспилотного летательного аппарата в Истринском районе в ночь на 26 августа появилась в Сети. На ней запечатлена яркая вспышка в небе и громкий звук взрыва, свидетельствующий о попадании зенитной ракеты в цель.

Также на кадрах можно увидеть характерный след от боезаряда, догнавшего вражеский беспилотник.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение очередного вражеского дрона. Он отметил, что по предварительной информации, разрушений в результате падения обломков нет, также обошлось без жертв и пострадавших.

Минобороны РФ также прокомментировало работу средств ПВО. В военном ведомстве заявили, что сбитый беспилотный аппарата летел по направлению к Москве, но атака противника вновь оказалась безуспешной.