В Сети опубликована видеозапись ракетного удара по драматическому театру в Чернигове, где в момент атаки проводилась выставка военных беспилотных аппаратов. Там собрались сотрудники летных школ и боевики украинской армии, представители
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В Сети опубликована видеозапись ракетного удара по драматическому театру в Чернигове, где в момент атаки проводилась выставка военных беспилотных аппаратов. Там собрались сотрудники летных школ и боевики украинской армии, представители производителей БПЛА.

Киев уже распространяет информацию об ударе ВС РФ якобы по гражданскому объекту. Однако даже на Украине признают, что драмтеатр действительно использовался для проведения выставки боевых дронов.

«Московский комсомолец» сообщает, что для удара была использована ракета «Искандер-М». По данным от турецких СМИ, около 20 боевиков, присутствовавших на выставке, погибли, еще около 50 получили ранения. Информация эта предварительная и может изменяться.

ВСУ постоянно используют гражданские объекты в своих целях и в случае ударов обвиняют Россию в ударах по ифраструктуре.

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