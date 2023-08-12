Издание «Известия» опубликовало в Сети кадры полета истребителя Су-30, который 12 августа потерпел крушение в Калининградской области. Запись сделана буквально за несколько секунд до падения самолета. На кадрах видно, как
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Издание «Известия» опубликовало в Сети кадры полета истребителя Су-30, который 12 августа потерпел крушение в Калининградской области. Запись сделана буквально за несколько секунд до падения самолета.

На кадрах видно, как истребитель на большой скорости пролетает над группой участников массового мероприятия. Можно заметить, что погода достаточно ясная, а самолет летит на очень малой высоте.

Удаляясь, истребитель вдруг начинает крениться в одну сторону и резко терять высоту.

Напомним, упал истребитель в безлюдной местности, что позволило избежать большого количества жертв. К сожалению, экипаж самолета погиб. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за технической неисправности.

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