Автомобилист сбил двух человек, ехавших вместе на электрическом самокате, па Университетской Набережной в Челябинске. Момент столкновения был запечатлен на видео и опубликован в Сети.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 28 августа в 17:20 по местному времени. На опубликованных кадрах можно увидеть, как два молодых человека, двигаясь на электрическом самокате, не притормаживая выезжают на проезжую часть. При этом по дороге едет автомобиль на небольшой скорости, который и врезается в электросамокат.

Пресс-служба ГИБДД Челябинска сообщила, что информация о данном инциденте им не поступала. Вероятнее всего, никто не получил серьезных травм и стороны решили разойтись миром.

Напомним, что недавно депутат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект, предполагающий наделить местные власти правом запрещать использование электросамокатов в городе или же вводить ограничения по скорости их передвижения.