В ночь на 18 августа украинский беспилотный аппарат пытался атаковать объекты в Москве, но был перехвачен системой противовоздушной обороны. Очередной террористический акт пресечен.

Минобороны РФ сообщило, что после попадания по беспилотнику российской зенитной ракеты он изменил направление полета и рухнул на нежилое здание у Краснопресненской набережной. Пожара, серьезных разрушений, погибших и раненых нет.

Также террористическую атаку прокомментировал столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что дрон, сбитый системами ПВО, упал на 8-й павильон Экспоцентра. Одна из стен обрушилась в результате падения.

В аэропорту Внуково во время атаки БПЛА временно закрывали воздушное движение, но сейчас оно возобновлено.