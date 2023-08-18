В ночь на 18 августа украинский беспилотный аппарат пытался атаковать объекты в Москве, но был перехвачен системой противовоздушной обороны. Очередной террористический акт пресечен. Минобороны РФ сообщило, что после попадания по
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 18 августа украинский беспилотный аппарат пытался атаковать объекты в Москве, но был перехвачен системой противовоздушной обороны. Очередной террористический акт пресечен.

Минобороны РФ сообщило, что после попадания по беспилотнику российской зенитной ракеты он изменил направление полета и рухнул на нежилое здание у Краснопресненской набережной. Пожара, серьезных разрушений, погибших и раненых нет.

Также террористическую атаку прокомментировал столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что дрон, сбитый системами ПВО, упал на 8-й павильон Экспоцентра. Одна из стен обрушилась в результате падения.

В аэропорту Внуково во время атаки БПЛА временно закрывали воздушное движение, но сейчас оно возобновлено.

Вам может понравиться
Как передает TMZ, 41-летняя певица Бритни Спирс поругалась со своим 29-летним супругом Сэммом Асгари. Причиной, по слухам, является вероятная измена певицы своему избраннику. После семейной ссоры Асгари съехал из дома

Муж Бритни Спирс собрался разводиться с певицей

Как передает TMZ, 41-летняя певица Бритни Спирс поругалась со своим 29-летним супругом Сэммом Асгари. Причиной, по слухам, является вероятная измена певицы своему избраннику. После семейной ссоры Асгари съехал из дома
В 9:30 в минувший понедельник ВС Украины предприняли попытку атаковать Бердянск. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что вражеские ракеты успешно перехвачены. Скорее всего Киев применял британские

ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянску

В 9:30 в минувший понедельник ВС Украины предприняли попытку атаковать Бердянск. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что вражеские ракеты успешно перехвачены. Скорее всего Киев применял британские
Российские радиостанции внесли Лайму Вайкуле в черные списки, поэтому сейчас услышать ее композиции просто невозможно. Это ударит по карману самой прибалтийской певицы, так как за каждую песню на радио ей

Лайму Вайкуле внесли в «черный список» российских радиостанций

Российские радиостанции внесли Лайму Вайкуле в черные списки, поэтому сейчас услышать ее композиции просто невозможно. Это ударит по карману самой прибалтийской певицы, так как за каждую песню на радио ей