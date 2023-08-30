На участке Копанки-Новосергеевка на Купянском направлении украинский вертолет намеревался нанести удар по наступающим российским войскам. Но он не долетел до ударной позиции и атаковал своих, сообщил представитель пресс-службы группировки ВС
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На участке Копанки-Новосергеевка на Купянском направлении украинский вертолет намеревался нанести удар по наступающим российским войскам. Но он не долетел до ударной позиции и атаковал своих, сообщил представитель пресс-службы группировки ВС РФ «Запад» Ярослав Якимкин.

«Противник для поддержки своих обороняющихся подразделений применил вертолет Ми-8, но в результате недолета нанес огневое поражение по своим позициям», – цитирует офицера РИА Новости.

Также Якимкин сообщил об успешном отражении двух контратак ВСУ. Боевики пытались отбить утраченные позиции, но были вынуждены отступить на исходную, столкнувшись с мощным сопротивлением российских военных.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, как под Купянском украинская артиллерия проявила инициативу, не согласовав действия с командованием. В результате она накрыла ураганным огнем свои же подразделения.

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