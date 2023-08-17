В Сети опубликована запись уничтожения вражеского эшелона с боеприпасами в Днепропетровской области. Минобороны РФ, которое выложило видео, сообщило, что цель поражена успешно, железнодорожный состав в результате взрыва выгорел дотла. Эпизод
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В Сети опубликована запись уничтожения вражеского эшелона с боеприпасами в Днепропетровской области. Минобороны РФ, которое выложило видео, сообщило, что цель поражена успешно, железнодорожный состав в результате взрыва выгорел дотла.

Эпизод произошел на станции Межевая в Днепропетровской области. На кадрах записи видно, что после попадания по составу он загорается, а затем раздается мощный взрыв, сопровождаемый сильным задымлением и пожаром.

Сразу после этого начинается детонация боеприпасов, которая провоцирует еще несколько сильных взрывов.

Напомним, ВС РФ серьезно взялись за уничтожение военных объектов и промышленных предприятий, используемых для нужд ВСУ. Так, в Днепропетровске удар ракетами калибр уничтожил цеха завода «Южмаш», на котором зенитные ракеты комплекса С-200 переделывались для атак на наземные цели.

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