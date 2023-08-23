Издание «МК» рассказало о последствиях падения сбитого беспилотного аппарата ВСУ в Химках Московской области. Сообщается о двух поврежденных объектах.

Оба они располагаются в микрорайоне Старбеево. Так, пострадал частный дом, в котором на момент крушения дрона находились двое детей 18 и 12 лет, а также их родители – 44-летняя женщина и 45-летний мужчина. Пострадавших нет, но обвалилась угловая часть стены на втором этаже. Площадь обрушения составила 50 кв.м.

На улице Спортивной в лицевой стене здания магазина «Верный» появилась большая пробоина.

На Вашутинском шоссе в магазине компании «Зумлеон» повреждены несколько автопогрузчиков, которыми торгует фирма. Также имеются повреждения на фасаде здания. Но пострадавших тоже нет.