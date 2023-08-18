Британские эшелоны с американскими военными и боевиками Королевских ВС прибудут в Запорожскую область. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «МК», что дополнительные силы вполне могут помощь Киеву «проломить» оборону российских
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Британские эшелоны с американскими военными и боевиками Королевских ВС прибудут в Запорожскую область. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «МК», что дополнительные силы вполне могут помощь Киеву «проломить» оборону российских войск на этом направлении.

Сейчас там идут напряженные бои, однако все попытки ВСУ прорвать оборонительные порядки ВС РФ ничего не дают. Киев же надеется достичь цели к 24 августа, то есть ко Дню независимости Украины. В помощь к ним и будут направлены эшелоны с бойцами из Великобритании и США.

По мнению Матвийчука, иностранные военные вряд ли станут принимать непосредственное участие в боевых действиях. Но они будут инструктировать украинских боевиков прямо в зоне специальной военной операции.

Напомним, что ранее эксперт Роман Насонов назвал цели ВСУ в Москве на День независимости Украины.

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