Бизнес-джет, на борту которого по данным Росавиации находилось десять человек, в том числе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, командир ЧВК Дмитрий Уткин и глава службы безопасности Пригожина Валерий Чекалов, разбился в Тверской области. Все члены экипажа и пассажира погибли. В настоящий момент ни одно тело официально не опознано. Издание «Московский Комсомолец» вспомнило жизненный путь Пригожина.

По предварительным данным, следственные органы рассматривают в качестве приоритетной версии теракт. Сообщается, что обломки самолета обнаружены в радиусе пяти километров. В настоящий момент на месте крушения работают эксперты из состава следственной группы.

Издание «МК» опубликовало серию фотографий, которые демонстрируют жизненный путь Евгений Пригожина – от времен, когда он считался «поваром Путина», обслуживая российского президента в своем петербургском ресторане, до последнего снимка из Африки.