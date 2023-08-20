Как сообщает в своем материале издание «Московский Комсомолец», утром 20 августа появилась информация о результатах удара по целям в Чернигове. По информации ряда Телеграм-каналов, ракетным ударом были ликвидированы украинские и натовские офицеры и технические специалисты во время совещания по ведению гибридных операций с использованием ударных дронов.

Большое количество убитых и раненых натовских офицеров после удара по Чернигову подтверждается возросшим количеством авиарейсов из Украины в польский город Жешув, откуда раненых военнослужащих и специалистов отправляли в разные города Германии.

Авторы Телеграм-каналов «На самом деле в Днепре» и «Это еще не конец» отмечают, что в здании Драмтеатра в совещании принимало участие 23 военных специалиста из Польши и Прибалтики, которые прибыли туда накануне из Львова. Девять офицеров НАТО были найдены мертвыми под завалами.

Одиннадцать натовских офицеров в тяжелом состоянии санитарной авиацией вывезли сначала в Киев, затем в Жешув, а после отправили в клиники Мюнхена и Дюссельдорфа. При этом потери украинской стороны составили около 40 военнослужащих из состава сил специальных операций, а еще 75 были тяжело ранены.