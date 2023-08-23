Издание «Московский комсомолец» опубликовало рассказ одного из очевидцев крушения бизнес-джета Евгения Пригожина в Тверской области. Из него следует, что самолет мог взорваться прямо в полете.

Свидетель сообщил, что сперва послышался сильный звук выхлопа, а затем прогремел взрыв.

«Я стоял у своего дома и смотрю самолет… Первый выхлоп, а потом второй взрыв — видимо уже двигатель начал взрываться», – пояснил очевидец.

Напомним, Росавиация сообщила, что Евгений Пригожин был зарегистрирован на рейс до Санкт-Петербурга. Однако был ли он на борту на самом деле, сказать сложно. Гибель бизнесмена официально пока не подтверждается. Версии по поводу крушения две – террористический акт на борту или технические неисправности.