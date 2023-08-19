Провал украинского контрнаступления, который уже абсолютно очевиден даже для западных партнеров Киева, открывает для России новые стратегические возможности. Именно они обсуждались на совещании в Ростове-на Дону, куда лично приезжал президент РФ Владимир Путин.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с “МК” прокомментировал это совещание Верховного главнокомандующего ВС РФ с высокопоставленными офицерами. Он пояснил, что сейчас сложно сказать, какую стратегию изберут российские войска. Противник после провала контрнаступления ослаблен, что позволяет рассчитывать на переход к наступательной операции.

В то же время, отметил Рожин, летняя кампания уже подходит к своему завершению. В сентябре на Украине могут пойти дожди, которые спровоцируют распутицу и могут внести свои коррективы в любые военные планы.