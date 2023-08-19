Провал украинского контрнаступления, который уже абсолютно очевиден даже для западных партнеров Киева, открывает для России новые стратегические возможности. Именно они обсуждались на совещании в Ростове-на Дону, куда лично приезжал президент
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Провал украинского контрнаступления, который уже абсолютно очевиден даже для западных партнеров Киева, открывает для России новые стратегические возможности. Именно они обсуждались на совещании в Ростове-на Дону, куда лично приезжал президент РФ Владимир Путин.

Военный эксперт Борис Рожин в беседе с “МК” прокомментировал это совещание Верховного главнокомандующего ВС РФ с высокопоставленными офицерами. Он пояснил, что сейчас сложно сказать, какую стратегию изберут российские войска. Противник после провала контрнаступления ослаблен, что позволяет рассчитывать на переход к наступательной операции.

В то же время, отметил Рожин, летняя кампания уже подходит к своему завершению. В сентябре на Украине могут пойти дожди, которые спровоцируют распутицу и могут внести свои коррективы в любые военные планы.

Вам может понравиться
Во время свадебных гуляний двое мужчин повздорили, поскольку одному из них показалось, что его односельчанин недостаточно радовался за молодоженов. В итоге 26-летний житель Ставропольского края в ночь после свадьбы бросил

В дом 45-летнего жителя Ставрополья прилетела граната после ссоры на свадьбе

Во время свадебных гуляний двое мужчин повздорили, поскольку одному из них показалось, что его односельчанин недостаточно радовался за молодоженов. В итоге 26-летний житель Ставропольского края в ночь после свадьбы бросил
После успешных ракетных атак ВС РФ по авиабазам и ВПП на Украине Киев судорожно перебрасывает свои резервные силы и вывозит критически важные виды вооружений. Издание Financial Times пишет, что особое

FT: ВСУ из-за ударов РФ в срочном порядке передислоцируют военные объекты

После успешных ракетных атак ВС РФ по авиабазам и ВПП на Украине Киев судорожно перебрасывает свои резервные силы и вывозит критически важные виды вооружений. Издание Financial Times пишет, что особое
Российская актриса театра и кино, покинувшая пределы РФ после начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова (признана Минюстом иностранным агентом в России) примет участие в мероприятии, организованном с целью сбора средств

Чулпан Хаматова приняла участие в мероприятии организованном с целью сбора средств для ВСУ

Российская актриса театра и кино, покинувшая пределы РФ после начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова (признана Минюстом иностранным агентом в России) примет участие в мероприятии, организованном с целью сбора средств