Украинские вооруженные формирования планируют прорвать линию обороны ВС РФ на Ореховском участке фронта в Запорожской области. «Московский комсомолец» указывает на несколько признаков смены тактики контрнаступления ВСУ. Эксперты отмечают, что совсем
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Украинские вооруженные формирования планируют прорвать линию обороны ВС РФ на Ореховском участке фронта в Запорожской области. «Московский комсомолец» указывает на несколько признаков смены тактики контрнаступления ВСУ.

Эксперты отмечают, что совсем недавно Киев получил 122-миллиметровые артиллерийские снаряды от Европы, которые являются дефицитом. Поставка следующей партии намечена на конец сентября, но к тому времени вполне могут пойти дожди и ВСУ уже не смогут задействовать в наступлении тяжелую технику.

Кроме того, на своей встрече с генералами НАТО главком ВСУ Валерий Залужный клятвенно пообещал добиться прорывных результатов. Также на Ореховском направлении активизировалась украинская авиация, которая рыщет в поисках российских комплексов РЭБ и средств противовоздушной обороны. Это можно назвать подготовительным этапом к более интенсивному наступлению. Которое, скорее всего, начнется с первых дней сентября.

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