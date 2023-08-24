«Московский комсомолец» выложил в Сеть фрагмент одного из интервью Евгения Пригожина, в котором бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» рассуждал на тему смерти. Он заявил, что все «вагнеровцы», в том числе
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«Московский комсомолец» выложил в Сеть фрагмент одного из интервью Евгения Пригожина, в котором бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» рассуждал на тему смерти.

Он заявил, что все «вагнеровцы», в том числе и он, попадут в ад, но и там «будут лучшими».

На видео за кадром также звучит голос командира ЧВК Дмитрия Уткина, который предположительно находился на борту разбившегося 23 августа бизнес-джета и погиб вместе с Пригожиным.

«Смерть — это не конец. Это лишь начало чего-то другого», — говорит на записи Уткин.

Напомним, что сейчас рассматривается версия теракта на борту самолета. Очевидцы рассказывают, что перед падением бизнес-джета слышали два сильных хлопка, напоминающих взрыв. Кроме того, один из фрагментов воздушной машины был обнаружен в двух километрах от места авиакатастрофы.

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