Экстренные службы ликвидировали пожар на крыше железнодорожного вокзала в Курске. Об этом рассказал «Московский комсомолец». Также на сайте опубликовано видео возгорания.

Напомним, в ночь на 20 августа Курск атаковал украинский БПЛА. Он был сбит средствами ПВО и рухнул прямо на крышу вокзала. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что в результате возник сильный взрыв, сопровождающийся пожаром.

Также взрывной волной выбило стекла в здании, из-за чего легкие порезы получили 5 человек.

«Пожар на крыше, который возник после того, как в неё врезался украинский беспилотник, уже потушили», – сообщает «МК».

Минувшей ночью средства РЭБ подавили еще один украинский БПЛА в Ступинском районе Подмосковья. Из-за атаки в аэропортах Внуково и Домодедово объявлялся режим «Ковер», предполагающий закрытие воздушного пространства.