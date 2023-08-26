Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал попытку удара по Крыму четырьмя десятками украинских беспилотников и рассказал, каких терактов и покушений стоит ожидать от ВСУ в ближайшее время.

Главная цель Киева – запугать россиян, спровоцировать панику. Поэтому бить ракетами по крупным промышленным предприятиям и иным инфраструктурным объектам он не станет. Да и смысла в этом нет, так как подобных целей на территории России многие тысячи и поразить все просто невозможно.

Поэтому, приводит слова аналитика «Московский комсомолец», ВСУ могут продолжить атаки дронов на крупные города России, на мосты, вполне возможно, что и на объекты энергетической инфраструктуры.

Также стоит ожидать новых попыток покушения. Причем под прицелом могут находиться не только военные корреспонденты и журналисты, но и общественные деятели, активно поддерживающие специальную военную операцию, депутаты, выступающие за улучшение снабжения армии, представители региональной и даже федеральной власти.

Матвийчук также отметил, что и падение самолета с Евгением Пригожиным, которое вполне может оказаться делом рук Киева, и налет БПЛА были приурочены ко Дню независимости Украины. ВСУ неоднократно привязывали к важным датам подобные теракты, что нужно учитывать в подготовке обороны.