Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал попытку удара по Крыму четырьмя десятками украинских беспилотников и рассказал, каких терактов и покушений стоит ожидать от ВСУ в ближайшее время. Главная цель Киева –
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Анатолий Матвийчук прокомментировал попытку удара по Крыму четырьмя десятками украинских беспилотников и рассказал, каких терактов и покушений стоит ожидать от ВСУ в ближайшее время.

Главная цель Киева – запугать россиян, спровоцировать панику. Поэтому бить ракетами по крупным промышленным предприятиям и иным инфраструктурным объектам он не станет. Да и смысла в этом нет, так как подобных целей на территории России многие тысячи и поразить все просто невозможно.

Поэтому, приводит слова аналитика «Московский комсомолец», ВСУ могут продолжить атаки дронов на крупные города России, на мосты, вполне возможно, что и на объекты энергетической инфраструктуры.

Также стоит ожидать новых попыток покушения. Причем под прицелом могут находиться не только военные корреспонденты и журналисты, но и общественные деятели, активно поддерживающие специальную военную операцию, депутаты, выступающие за улучшение снабжения армии, представители региональной и даже федеральной власти.

Матвийчук также отметил, что и падение самолета с Евгением Пригожиным, которое вполне может оказаться делом рук Киева, и налет БПЛА были приурочены ко Дню независимости Украины. ВСУ неоднократно привязывали к важным датам подобные теракты, что нужно учитывать в подготовке обороны.

Вам может понравиться
Тон пропаганды Запада изменился, сейчас страны НАТО все чаще заговаривают о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом рассказал агентству РИАН эксперт Цуй Хэн, представляющий Восточно-китайский педагогический университет.

Китайский эксперт Цуй: тон пропаганды Запада показывает готовность к переговорам по Украине

Тон пропаганды Запада изменился, сейчас страны НАТО все чаще заговаривают о необходимости мирных переговоров между Москвой и Киевом. Об этом рассказал агентству РИАН эксперт Цуй Хэн, представляющий Восточно-китайский педагогический университет.
30-летний летчик-ас украинских ВВС с позывным «Джус» погиб 25 августа в столкновении двух истребителей МиГ-29. Портал Readovka уточнил, что произошло это над территорией Житомирской области. «Джус» был самым «медийным» пилотом

На Украине столкнулись два истребителя МиГ-29, погиб известный летчик ВСУ “Джус”

30-летний летчик-ас украинских ВВС с позывным «Джус» погиб 25 августа в столкновении двух истребителей МиГ-29. Портал Readovka уточнил, что произошло это над территорией Житомирской области. «Джус» был самым «медийным» пилотом
Украинские Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы» провели социологический опрос. Он показал, что 43 процента граждан Украины выступают за прекращение противостояние, если Россия усилит ракетные удары. За это проголосовал каждый

43 процента украинцев выступили за мирные переговоры, если Россия усилит ракетные атаки

Украинские Центр Разумкова и фонд «Демократические инициативы» провели социологический опрос. Он показал, что 43 процента граждан Украины выступают за прекращение противостояние, если Россия усилит ракетные удары. За это проголосовал каждый