Один из ракетных ударов по Украине в ночь на 16 августа пришелся по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске. Это стратегический завод, который занимается производством ракетного вооружения. Атаку прокомментировал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил высокую точность попадания по цели, а также уверенно заявил, что в ближайшем будущем российские ракеты станут еще более метко поражать вражеские объекты.

«Не надо забывать, что мы достаточно серьёзно совершенствуем нашу система Глонасс, которая позволяет совершать пуски ракет с большей точностью. И после завершения запуска ещё нескольких спутников точность наведения уже будет составлять 30 сантиметров, а не как сейчас 50-70 метров», – приводит слова Кнутова издание “МК”.

Эксперты также отметили, что ракеты «Калибр», которые ударили по «Южмашу», сумели обойти противовоздушную оборону противника. Воздушная тревога в Днепропетровске была объявлена уже после атаки, хотя «Южмаш» является стратегически важным предприятием и должен охраняться всеми возможными средствам.