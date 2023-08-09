ВСУ при организации очередной атаки дронов на Москву попытались схитрить и обмануть российскую ПВО. Беспилотники совершали «зеркальный полет», заходя на столицу с двух противоположных сторон, рассказал изданию «МК» военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, подобная тактика должна была сбить противовоздушную оборону с толку, чтобы хотя бы один из БПЛА мог прорваться к Москве. Но хитрость не удалась, российские военные ее разгадали и ликвидировали оба вражеских дрона.

Напомним, что один из БПЛА был сбит у Домодедово, а другой – в Одинцовском районе. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет.

Кнутов также назвал единственный верный способ предотвратить угрозу новых налетов украинских БПЛА. Российские ВС должны продолжать обнаруживать склады, на которых хранятся беспилотники, и цеха, где осуществляется их сборка.