В ночь на 25 августа Украина пыталась атаковать Крым массированным налетом беспилотных аппаратов. Минобороны РФ сообщает об уничтожении 42 дронов.

Девять беспилотников были сбиты комплексами противовоздушной обороны в районе Севастополя и Симферополя.

Еще 33 беспилотных аппарата подавила система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), благодаря чему дроны сбились с курса и потерпели крушение.

Несколько дней назад руководитель Главного управления разведки при Генштабе ВСУ Кирилл Буданов заявил о подготовке новых мощных ударов по Крыму, которые будут нанесены в ближайшее время. Не исключено, что он имел в виду именно этот налет.

Рано утром в четверг украинские диверсанты пытались высадиться на мыс Тарканхут в Крыму, но силовики уничтожили их вместе со скоростными катерами. Сообщается об уничтожении не менее 20 боевиков противника.