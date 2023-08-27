Украина уже несколько дней подряд трубит о прорыве обороны ВС РФ в Работино на Запорожском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Прокомментировал ее военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что 46-я и 82-я элитные украинские бригады ведут боевые действия отчаянно, но несут крупные потери. От Работино в ходе непрекращающихся сражений, осталось только название, так как село полностью разрушено. По мнению Сладкова, ВС РФ подготовили для Киева тактический мешок, в который противник рвется сам.

«Ладно, поддержим вашу версию, вы прорвались. А кем ваши отвоеванные плацдармы вы насыщать будете, МО РФ ж вам все резервы попалили», – цитирует военкора Pravda.ru.

Также Сладков отметил, что российские войска пока не могут переходить в собственное наступление на Запорожском направлении, так как численное превосходство остается за противником. Но ВС РФ грамотно маневрируют, уничтожая элитные подразделения ВСУ.