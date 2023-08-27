Украина уже несколько дней подряд трубит о прорыве обороны ВС РФ в Работино на Запорожском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Прокомментировал ее военный корреспондент Александр Сладков. Он отметил,
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина уже несколько дней подряд трубит о прорыве обороны ВС РФ в Работино на Запорожском направлении, однако эта информация не соответствует действительности. Прокомментировал ее военный корреспондент Александр Сладков.

Он отметил, что 46-я и 82-я элитные украинские бригады ведут боевые действия отчаянно, но несут крупные потери. От Работино в ходе непрекращающихся сражений, осталось только название, так как село полностью разрушено. По мнению Сладкова, ВС РФ подготовили для Киева тактический мешок, в который противник рвется сам.

«Ладно, поддержим вашу версию, вы прорвались. А кем ваши отвоеванные плацдармы вы насыщать будете, МО РФ ж вам все резервы попалили», – цитирует военкора Pravda.ru.

Также Сладков отметил, что российские войска пока не могут переходить в собственное наступление на Запорожском направлении, так как численное превосходство остается за противником. Но ВС РФ грамотно маневрируют, уничтожая элитные подразделения ВСУ.

Вам может понравиться
Международное агентство Associated Press сообщило, что в американском штате Алабама впервые будет проведена казнь заключенного при помощи азота. Отмечается, что заключенный должен будет дышать чистым азотом. По информации агентства, офисом

В США впервые применят казнь заключенного с помощью азота

Международное агентство Associated Press сообщило, что в американском штате Алабама впервые будет проведена казнь заключенного при помощи азота. Отмечается, что заключенный должен будет дышать чистым азотом. По информации агентства, офисом
Три солдата ВСУ на Запорожском направлении решились сдаться в плен, воспользовавшись информацией из листовок российской армии о добровольной сдаче. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. Российские военнослужащие с помощью

Три боевика ВСУ из венгерского подразделения сдались в плен, прочитав российские листовки

Три солдата ВСУ на Запорожском направлении решились сдаться в плен, воспользовавшись информацией из листовок российской армии о добровольной сдаче. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. Российские военнослужащие с помощью
Гюнтер Фелингер, который возглавляет Европейский комитет по развитию Североатлантического альянса, посягнул на территориальную целостность Бразилии. В социальных сетях он написал, что из-за поддержки России государство должно быть разделено на 5

В НАТО пообещали разделить Бразилию на пять новых стран за поддержку России

Гюнтер Фелингер, который возглавляет Европейский комитет по развитию Североатлантического альянса, посягнул на территориальную целостность Бразилии. В социальных сетях он написал, что из-за поддержки России государство должно быть разделено на 5