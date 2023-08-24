В ночь на 24 августа российские ВС нанесли массированный удар по центру принятия решений ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Военное ведомство также опубликовало запись, на кадрах которой запечатлена эта атака.

На ней видно, как один из кораблей Черноморского флота России запускает как минимум три ракеты, которые тут же уносятся к цели.

По словам Конашенкова, для удара по вражескому центру принятия решений использовались высокоточные боезаряды не только морского, но и наземного базирования. Цель успешно поражена.

Ранее российские ВС мощным ударом уничтожили эшелон с боеприпасами, который следовал в зону СВО. Произошло это на станции Межевая. На кадрах опубликованной Минобороны записи видно, что после взрыва ракеты начинаются вторичные детонации, спровоцировавшие еще несколько взрывов и возгорание состава.