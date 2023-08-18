Очередная террористическая атака на Москву украинского БПЛА провалилась, дрон сбит, его обломки рухнули на нежилое здание, заявило Минобороны России.

В официальном тг-канале военного ведомства появились подробности вражеской атаки на российскую столицу в ночь на 18 августа. Сообщается, что пострадавших нет, значимых разрушений и возгораний также не обнаружено.

В Минобороны заявили, что беспилотник был перехвачен системами противовоздушной обороны около 0:40. Он рухнул на здание Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

Эту информацию подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в восьмом павильоне Экспоцентра произошло обрушение стены, сейчас там работают специалисты экстренных служб.