Очередная террористическая атака на Москву украинского БПЛА провалилась, дрон сбит, его обломки рухнули на нежилое здание, заявило Минобороны России. В официальном тг-канале военного ведомства появились подробности вражеской атаки на российскую
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередная террористическая атака на Москву украинского БПЛА провалилась, дрон сбит, его обломки рухнули на нежилое здание, заявило Минобороны России.

В официальном тг-канале военного ведомства появились подробности вражеской атаки на российскую столицу в ночь на 18 августа. Сообщается, что пострадавших нет, значимых разрушений и возгораний также не обнаружено.

В Минобороны заявили, что беспилотник был перехвачен системами противовоздушной обороны около 0:40. Он рухнул на здание Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

Эту информацию подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в восьмом павильоне Экспоцентра произошло обрушение стены, сейчас там работают специалисты экстренных служб.

Вам может понравиться
Главврач ООО «Медицинский центр Невроцель» Валерий Давидович из Самары рассказал об опасном для жизни последствии Covid-19. Речь идет об аритмии, которая является самым распространенным поводом для обращения к кардиологам. Пишет

Самарский врач объяснил, почему люди умирают во сне после пережитого ковида

Главврач ООО «Медицинский центр Невроцель» Валерий Давидович из Самары рассказал об опасном для жизни последствии Covid-19. Речь идет об аритмии, которая является самым распространенным поводом для обращения к кардиологам. Пишет
Кинокомпания «Монументал Вижн» начала съемки сериала «Берлинская жара», в котором будет показана роль советской разведки. Также в сериале будет сделан акцент на научном вкладе отечественных ученых в создании ядерного щита

В Петербурге стартовали съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

Кинокомпания «Монументал Вижн» начала съемки сериала «Берлинская жара», в котором будет показана роль советской разведки. Также в сериале будет сделан акцент на научном вкладе отечественных ученых в создании ядерного щита
Одно поражение ВСУ за другим в итоге приведут к сдаче Киева. Продолжение украинской стороной контрнаступления не входит в интересы США, поэтому Запад в скором времени прекратит накачивать ее оружием, уверен

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Неудачи ВСУ в контрнаступлении приведут к скорой сдаче Киева

Одно поражение ВСУ за другим в итоге приведут к сдаче Киева. Продолжение украинской стороной контрнаступления не входит в интересы США, поэтому Запад в скором времени прекратит накачивать ее оружием, уверен