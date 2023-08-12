Минобороны РФ сообщило об очередной террористической атаке на Крым украинскими беспилотными аппаратами. Всего Киев задействовал для этого 20 дронов, но ни один из них целей не достиг. Шесть беспилотников подавила
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Минобороны РФ сообщило об очередной террористической атаке на Крым украинскими беспилотными аппаратами. Всего Киев задействовал для этого 20 дронов, но ни один из них целей не достиг.

Шесть беспилотников подавила система радиоэлектронной борьбы, после чего они рухнули вниз. Еще 14 БПЛА противника сбили средства ПВО. Ранее об этом сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. Он отмечал, что противовоздушная оборона сбивала дроны в разных районах полуострова.

Киев в последнее время стал часто использовать БПЛА для атак на Крым и Москву. 11 августа один из дронов был сбит над российской столицей. В Сети появилось видео с обломками беспилотника, застрявшего на дереве на спортплощадке рядом с одной из столичных больниц.

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