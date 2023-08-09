Очередная попытка террористической атаки ВСУ пресечена в Подмосковье. Средства ПВО сбили сразу два беспилотника, которые летели к Москве, заявили представители Минобороны РФ. О двух вражеских дронах ранее сообщал также мэр
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Очередная попытка террористической атаки ВСУ пресечена в Подмосковье. Средства ПВО сбили сразу два беспилотника, которые летели к Москве, заявили представители Минобороны РФ.

О двух вражеских дронах ранее сообщал также мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что один из беспилотников был уничтожен в Одинцовском районе у Минского шоссе. Второй БПЛА противовоздушная оборона перехватила рядом с Домодедово.

Пока отсутствует какая-либо информация о пострадавших и разрушения в результате падения обломков беспилотных аппаратов. Экстренные службы прибыли на место сразу после уничтожения дронов и в настоящий момент продолжают работу.

Напомним, в Сети появилось видео перехвата одного из БПЛА.

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