Очередная попытка террористической атаки ВСУ пресечена в Подмосковье. Средства ПВО сбили сразу два беспилотника, которые летели к Москве, заявили представители Минобороны РФ.

О двух вражеских дронах ранее сообщал также мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что один из беспилотников был уничтожен в Одинцовском районе у Минского шоссе. Второй БПЛА противовоздушная оборона перехватила рядом с Домодедово.

Пока отсутствует какая-либо информация о пострадавших и разрушения в результате падения обломков беспилотных аппаратов. Экстренные службы прибыли на место сразу после уничтожения дронов и в настоящий момент продолжают работу.

Напомним, в Сети появилось видео перехвата одного из БПЛА.