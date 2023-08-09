В Одинцовском районе Подмосковья сбит очередной беспилотник ВСУ. Видеозапись этого эпизода опубликовал тг-канал «Иди и смотри». На кадрах записи видна яркая вспышка, которая сопровождается звуком мощного взрыва. Сообщается, что это
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В Одинцовском районе Подмосковья сбит очередной беспилотник ВСУ. Видеозапись этого эпизода опубликовал тг-канал «Иди и смотри».

На кадрах записи видна яркая вспышка, которая сопровождается звуком мощного взрыва. Сообщается, что это отработала система противовоздушной обороны, своевременно обнаружившая вражеский дрон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на столицу летели два беспилотных аппарата ВСУ. Один из них удалось уничтожить в районе Минского шоссе в Одинцовском районе, другой в Домодедово.

На месте перехвата дронов работают оперативные службы. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Российские средства ПВО и РЭБ сбивают большинство вражеских беспилотников, запускаемых Киевом на Москву, и пресекают попытки террористических актов. По мнению экспертов, Киев от безысходности наносит такие удары, чтобы отвлечь внимание от своего провального контрнаступления.

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