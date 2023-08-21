Минобороны России разрабатывает стратегию по вытеснению ЧВК «Вагнер» из Ливии, сообщают СМИ. По информации арабских СМИ, подобная активность со стороны российского военного руководства объясняется желанием открыть дорогу для Турции в
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Минобороны России разрабатывает стратегию по вытеснению ЧВК «Вагнер» из Ливии, сообщают СМИ.

Минобороны РФ намерено вытеснить ЧВК «Вагнер» из Ливии – арабские СМИ

По информации арабских СМИ, подобная активность со стороны российского военного руководства объясняется желанием открыть дорогу для Турции в Восточный регион. В планах у турецкой стороны разбить Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара, а также помешать ему принять участие в предстоящих выборах.

Помимо того, журналисты сообщают, что таким образом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет отомстить главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину за «Марш справедливости». Подчеркивается, что такие действия могут привести к дестабилизации обстановки в регионе.

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