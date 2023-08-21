Минобороны РФ намерено вытеснить ЧВК «Вагнер» из Ливии – арабские СМИ

Минобороны России разрабатывает стратегию по вытеснению ЧВК «Вагнер» из Ливии, сообщают СМИ.

По информации арабских СМИ, подобная активность со стороны российского военного руководства объясняется желанием открыть дорогу для Турции в Восточный регион. В планах у турецкой стороны разбить Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара, а также помешать ему принять участие в предстоящих выборах.

Помимо того, журналисты сообщают, что таким образом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет отомстить главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину за «Марш справедливости». Подчеркивается, что такие действия могут привести к дестабилизации обстановки в регионе.