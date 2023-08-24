Ивановские зенитчики используют переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства над Артемовском. Минобороны РФ показало видеозапись их боевой работы.

«Мы работаем довольно интенсивно, постоянно получаем команды с пункта управления. Там работает станция по обнаружению, подают нам команды. В данном секторе мы осуществляем поиск», – сообщил командир отделения с позывным «Бизон».

Он отметил, что если поиск оказывается удачным, по цели наносится удар из ПЗРК. В подавляющем большинстве случаев такие атаки оказываются успешными и позволяют уничтожать противника.

ПЗРК «Верба» предназначен для ликвидации целей, которые пытаются лететь на минимальной высоте, чтобы не попасть под удары ПВО. Комплекс сбивает любые летательные аппараты и может бесперебойно работать в любых погодных условиях.