Ивановские зенитчики используют переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства над Артемовском. Минобороны РФ показало видеозапись их боевой работы. «Мы работаем довольно интенсивно, постоянно получаем команды с пункта
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Ивановские зенитчики используют переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства над Артемовском. Минобороны РФ показало видеозапись их боевой работы.

«Мы работаем довольно интенсивно, постоянно получаем команды с пункта управления. Там работает станция по обнаружению, подают нам команды. В данном секторе мы осуществляем поиск», – сообщил командир отделения с позывным «Бизон».

Он отметил, что если поиск оказывается удачным, по цели наносится удар из ПЗРК. В подавляющем большинстве случаев такие атаки оказываются успешными и позволяют уничтожать противника.

ПЗРК «Верба» предназначен для ликвидации целей, которые пытаются лететь на минимальной высоте, чтобы не попасть под удары ПВО. Комплекс сбивает любые летательные аппараты и может бесперебойно работать в любых погодных условиях.

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