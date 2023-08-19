На Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили вражеские позиции и технику ВСУ из артиллерийских установок «Мста-СМ2». Минобороны опубликовало в Сети видеозапись, наглядно демонстрирующую боевую работу этих гаубиц. Военное ведомство назвало самоходные
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На Купянском направлении российские артиллеристы уничтожили вражеские позиции и технику ВСУ из артиллерийских установок «Мста-СМ2». Минобороны опубликовало в Сети видеозапись, наглядно демонстрирующую боевую работу этих гаубиц.

Военное ведомство назвало самоходные артиллерийские установки «костью в горле» для противника. Они громят целые укрепрайоны ВСУ, ликвидируют технику и вооружение как советского, так и западного образца.

В запечатленном на видео эпизоде бойцы батареи «Мста-СМ2» выдвигаются на ударный рубеж после получения координат местоположения противника от разведчиков. Они разворачивают гаубицу и наносят сокрушительные удары осколочно-фугасными боеприпасами. Позиции противника и его боевая техника эффективно уничтожаются с дистанции в 20 км.

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