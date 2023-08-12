Попытка террористического удара по Крымскому мосту не останется без ответа, заявила 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что внешнеполитическое ведомство решительно осуждает действия украинской армии. Крымский мост является объектом гражданской инфраструктуры, поэтому любые атаки на него недопустимы. Это террористические выходки, которыми Киев хочет отыграться на гражданском населении России за собственные провалы и неудачи на фронте.

«Подобные диверсии дают международной общественности возможность еще раз убедиться в истинной сущности киевского режима, Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа», – заявила Захарова.

Также она напомнила, что ВСУ атакуют Крымский мост с октября прошлого года, причем в результате некоторых атак погибли мирные люди.