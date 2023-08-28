Населенный пункт Работино в последнее время стал одной из самых «горячих» точек в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на близость фронта мирные жители не спешат покидать свои дома. О том как живут гражданские в селе Мирное, расположенное в 14 км от Работино, узнал военкор «МК».

В селе Мирное оказалось достаточно многолюдно, причем в населенном пункте остались не только пожилые люди, но также и достаточно большое количество детей, сообщает корреспондент. Возле домов высажены цветы, бельевые веревки заняты сохнущими вещами, и только побитые осколками стены строений выдают близость передовой.

По словам местной жительницы Елены, в поселке осталось больше половины населения после начала активных боевых действий. При этом жители уже привыкли к постоянным обстрелам. Выживают люди в прифронтовой зоне благодаря собственному хозяйству. У Елены в семье две коровы, настоящие кормилицы. Магазинов в селе нет, поэтому местные жители кооперируются для поездок на рынок в ближайший город Токмак с односельчанами, у которых есть личный транспорт.

При этом дети не могут получать образование, поскольку до ближайшей школы можно добраться только на автобусе, а местная администрация не может наладить перевозки. Нет желающих регулярно ездить в прифронтовую зону.