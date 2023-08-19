Дмитрий Медведев, занимающий пост зампреда Совбеза Российской Федерации, опубликовал в сети микроблогов X (ранее Twitter, заблокированный в России) шутливую картинку с диалогом двух финнов, обсуждающих историю создания своей страны. На
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Дмитрий Медведев, занимающий пост зампреда Совбеза Российской Федерации, опубликовал в сети микроблогов X (ранее Twitter, заблокированный в России) шутливую картинку с диалогом двух финнов, обсуждающих историю создания своей страны.

На опубликованной картинке изображены два кричащих человека. При этом под картинкой Дмитрий Медведев опубликовал пост на финском языке, в котором два финна обсуждает вопрос создания своей страны.

«Пекка, как вы думаете, почему мы действительно боимся русских? – Они – захватчики и варвары. – Интересно, кто создал независимую Финляндию? – Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», – гласит подпись к опубликованной картинке.

Напомним, что ранее Медведев опубликовал в своем Телеграм-канале анекдот про финнов, которые обсуждают вступление в НАТО и угрозу со стороны России.

«Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? – Нам угрожают русские. – А почему они нам угрожают? – Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», – говорилось в публикации.

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