Украина потеряла около половины своего населения, поскольку на подконтрольной киевскому режиму территории страны в настоящий момент проживает всего 19,7 миллионов человек. Об этом в своем Телеграм-канале написал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Напомним, что на начало февраля 2022 года, по данным Украинского института будущего, численность населения страны составляла 37,6 миллионов человек. Путем несложной математики, после вычитания из данных показателей эмигрантов, выехавших из страны, можно сделать вывод, по мнению Медведева, что на территории Украины осталось около 19,7 миллионов граждан. При этом за рубежом в настоящий момент проживает около 17,9 миллионов граждан Украины.

«Вектор распада виден отчетливо. С таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его «Украине» скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать», – резюмировал Медведев.